Москва, 4 октября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В Германии полным ходом идёт процесс реабилитации нацизма. Об этом 4 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Bagn Bygdesamling Немецкие солдаты

«Похоже, германское руководство забыло уроки истории, хотя, казалось бы, должно их помнить лучше других и быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии, где бы это всё не происходило», ― подчеркнула дипломат.

Однако, указала представитель внешнеполитического ведомства, по факту происходит обратное. По её словам, Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом.

«И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идет полным ходом», ― подчеркнула Захарова.

Дипломат также добавила, что в ФРГ не осознают опасности накачки Украины оружием, заявляя о возможности ударов Киева по территории России дальнобойными ракетами.

«Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима», ― отметила Захарова.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 30 сентября назвала удары Украины по территории России ракетами Taurus оправданными. По её словам, это поможет нарушить снабжение Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Берлин вновь отказался выплатить компенсации блокадникам Ленинграда. Захарова подчеркнула, что подобные действия стремительно погружают Германию в новую пучину националистической преисподней. По мнению немцев, компенсация положена не всем, а только тем, кто сможет подтвердить еврейское происхождение. Представитель МИД подчеркнула, что это и есть питательная среда реинкарнации нацизма и фашизма.

В парламенте Канады 21 сентября чествовали 98-летнего украинца-нациста Ярослава Хунки, впрошлом веке служившего в дивизии СС «Галиция». Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе лидера киевской власти Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости повторения подобной позорной ситуации. По его словам, очень важно, чтобы Канада вынесла урок и в дальнейшем солидаризировалась с инициативами России по осуждению нацизма.