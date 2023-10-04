Москва, 4 октября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Появление в респектабельном западном издании информации о секретных переговорах России, США и Евросоюза является предупреждающим сигналом Киеву, а также мировому сообществу. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Ранее газета Politico сообщила, что Россия, США и Европейский союз провели секретные переговоры по Нагорному Карабаху за несколько дней до начала специальной операции Азербайджана в регионе. Сообщается, что переговоры состоялись 17 сентября в Стамбуле, основное внимание было уделено вопросам пропуска гуманитарных конвоев из Армении в Нагорный Карабах. По информации издания, США представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, Евросоюз — Тойво Клаара, от России участвовал специальный посланник президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

По мнению политолога Шаповалова, появление информации о переговорах между Россией и странами, которые заняли в последнее время враждебную к ней позицию, является важным сигналом. Тем более, что само издание Politico известно своими возможностями располагать информацией от высокопоставленных американских элит.

«Это сигнал Киеву и Зеленскому, что и по Украине там же может собраться эта тройка и принять меры. Сигнал, чтобы Зеленский умерил свои аппетиты и активность и просто ждал решения от Вашингтона. И ещё это значит, что Запад находится не в той фазе, которая позволяет вести активную борьбу против России», — поделился Шаповалов.

Он напомнил, что в США близятся президентские выборы, а, как уже отмечали многие эксперты, украинский конфликт становится балластом для кандидатов и всей предвыборной кампании. Кроме того, по словам политолога, и в Евросоюзе сейчас возникает немало внутренних проблем, помимо ситуации на Украине.

«Есть и ещё немаловажный момент. Эти процессы на Южном Кавказе разжигают аппетит западного сообщества, ведь они давно вожделеют прибрать к рукам эти регионы. И потому это также сигнал того, что Запад держит руку на пульсе и остаётся активным участником событий на Кавказе», — отметил политолог.

Шаповалов напомнил, что уже 30 лет существует формат Минской группы ОБСЕ, участники которой — представители России, США и ЕС — являются посредниками в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Как отметил политолог, до 2020 года между представителями группы был постоянный контакт, велись переговоры, которые сейчас стали маловероятны.

«Я не стану отрицать, что такая встреча в Стамбуле могла состояться, но есть сомнения, что это было на самом деле. Сейчас США и Евросоюз занимают враждебную к России позицию, и уже несколько лет этого Минского формата, по сути, нет. А Запад занимает по отношению к России даже провокационную позицию», — указал Шаповалов.

Он подчеркнул, что при этом российские власти никогда не отказывались от диалога с другими странами, в том числе и с США, по самым разным вопросам. Поэтому если трёхсторонняя встреча всё же состоялась, то для Москвы это может иметь очень большое значение и надежду на нахождения компромисса по вопросам, касающимся не только ситуации на Кавказе.

Комментируя данные Politico, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в материале много ошибок и неточностей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что встреча действительно была, но ничего секретного в этом нет. Провести её предложили ЕС и США. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации в Карабахе.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года азербайджанское минобороны объявило об «антитеррористических мероприятиях локального характера» на территории Нагорного Карабаха, направленных на восстановление конституционного строя. Ереван назвал это агрессией и подчеркнул, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки Степанакерт и Баку при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня. Согласно указу главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвела Шахраманяна от 28 сентября, с 1 января 2024 года республика прекратит своё существование.

После объявления о прекращении огня с территории Нагорного Карабаха в Армению убыли более 100 тыс. вынужденных переселенцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодняшняя ситуация в Карабахе — во многом результат действий премьер-министра Армении Нокола Пашиняна. Армянский премьер ранее сам признавал принадлежность региона Азербайджану.