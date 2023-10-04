Москва, 4 октября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. На Украине в плену находятся примерно 500 российских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live.

РИА Новости Глава ДНР Денис Пушилин

«Эта цифра примерная, потому что очень трудно найти подтверждение», — уточнил он.

Пушилин добавил, что в российском плену находятся порядка тысячи украинских военных.

При этом глава ДНР заявил, что раньше Россия и Украина обменивались информацией, но сейчас получить сведения гораздо труднее.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре российский разведчик заявил о взятии в плен двух групп украинских солдат под Артемовском. Он отметил, что пленённые оказались из числа мобилизованных 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Позже украинский военнопленный рассказал, что его группу отправили для наблюдения на пустые позиции на переднем крае обороны. Командование обещало им помощь, однако бойцы остались без поддержки.

В сентябре американский журналист Клейтон Моррис заявил о массовой сдаче в плен военнослужащих ВСУ. Он пояснил, что украинские военные сами сдаются в российский плен из-за жестокого обращения командиров.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в конце сентября заявил, что украинские военные группами идут к российским позициям, чтобы сдаться в плен.