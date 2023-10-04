Москва, 4 октября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Европейскому союзу может понадобиться ядерная Украина, об этом свидетельствует отсутствие реакции Брюсселя на заявления Киева о необходимости получения соответствующего статуса. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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По словам дипломата, некоторые регионы мира зададутся вопросом, почему отдельная страна может получить ядерный статус по своему желанию и в обход всего, в то время как другим государствам это не положено.

«С учётом того, что такие люди, как [министр иностранных дел Германии] Анналена Бербок находятся у власти в странах Европейского союза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится ещё и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали [главу киевских властей Владимира] Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля бывший советник главы офиса украинского лидера заявил, что Киев способен создать ядерное оружие за девять месяцев, однако этим будет нарушена система международных договоров. По его словам, в нынешней ситуации украинским властям лучше придерживаться международной системы права.

В феврале 2022 года, до начала российской спецоперации, Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, в котором установлен безъядерный статус Украины. После этого российские официальные лица неоднократно выражали серьёзную обеспокоенность по поводу таких заявлений украинской стороны.