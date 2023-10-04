Москва, 4 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. У ВСУ вообще не осталось времени для проведения успешного контрнаступления, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 4 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что из-за погодных условий у Киева осталось около шести-восьми недель на проведение контрнаступления.

«Судя по всему, Кирби не интересуется не только погодой, но и условиями, которые существуют на юге Руси, — сказал по этому поводу Онуфриенко. — Потому что восемь недель — это два месяца. Он считает, что хорошая погода сохранится до декабря, а потом пойдут дожди и наступит распутица? На самом деле ударят морозы, и наступательные действия можно вести по замерзшей земле».

Как полагает Онуфриенко, времени у ВСУ не осталось вовсе. Погода достаточно непредсказуемая, и вероятность угадать, какой она будет через неделю, составляет 50%. Соответственно, дожди могут пойти в любой момент, тем более на фронте такой протяжённости. По словам военного эксперта, рассуждения о том, что у ВСУ есть ещё шесть-восемь недель для проведения успешного контрнаступления, трудно воспринимать всерьёз.

«Либо ты готовишься к ведению боевых действий в любых условиях, либо воюешь плохо. Судя по всему, на Западе слабо представляют себе специфику ведения боевых действий на остатках Украины. Потому что разговоры о погоде не прекращаются всё время. Я напомню, что летом из уст западных чиновников шли разговоры о том, что ВСУ страшно мешают зелёные насаждения, в которых прячутся русские и устанавливают там мины», — напомнил Онуфриенко.

По его словам, складывается впечатление, что в Белом доме никто не стремится к тому, чтобы заявления его представителей соответствовали действительности. Вместо этого звучат громкие фразы, которые призваны объяснить происходящее среднестатистическому американскому обывателю, который не знает, какая на Украине погода и какие условия местности.

«Если мы говорим о донецком и запорожском участках, то погода там портится в середине сентября — середине октября. Как повезёт. В этом году малодождливая погода. Но ожидать, что она не изменится во второй половине октября, я бы не стал», — сказал Онуфриенко.

Он полагает, что в ближайшие шесть-восемь недель ВСУ будут биться за то, чтобы любой ценой продвинуться к Токмаку и штурмовать Новопрокоповку южнее Работино. Это их основное направление. Второе направление — это Клещеевка и Андреевка. Там ВСУ попытаются охватить с юга Артёмовск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Кирби, до наступления холодов у Украины осталось от шести до восьми недель. По истечении этого срока «положение вещей станет тяжёлым». Такая ситуация, считает Кирби, говорит о том, насколько важно оперативно решить вопрос о выделении средств на помощь киевскому режиму со стороны Конгресса США.

Между тем эксперты издания The Washington Times полагают, что решимость западных стран помогать Украине ослабевает по мере затягивания военных действий. Киев стал получать первые сигналы о том, что поддержка со стороны США и их союзников не будет продолжаться бесконечно.

По словам того же Кирби, администрация США располагает средствами на продолжение финансовой поддержки Украины в течение двух месяцев.

Кроме того, в интервью Bloomberg он заявил, что вероятность приостановки или значительного сокращения помощи США Украине скверно скажется на боеспособности ВСУ и «Украина будет страдать на поле боя». Между тем украинский вопрос, как подчеркнул Кирби, «крайне важен для национальной безопасности» США и партнёров в Европе.