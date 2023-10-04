Омск, 4 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает партнёрство в сфере развития и популяризации волейбола на территории Омской области.

Biser Todorov Волейбол

Виталий Хоценко и Станислав Шевченко обсуждали возможности для организации полноценной системы подготовки резерва и развития детского волейбола. На базе Сибирского государственного университета физической культуры и спорта планируется создание единственного в Сибири учебного центра, направленного на подготовку и повышение квалификации тренеров по волейболу.

«У нас богатая история волейбола, поэтому необходимо создать условия для тренировок спортсменов всех возрастных групп и уровней спортивного мастерства. А на базе Сибирского государственного университета физической культуры и спорта будем готовить квалифицированных тренеров», — прокомментировал Виталий Хоценко. По его словам, у Омской области есть все, чтобы стать полноценным центром подготовки резерва за Уралом.

«Особое внимание уделяем детскому волейболу: у нас для этого успешно работает отделение волейбола в одной из областных спортивных школ», — добавил губернатор. Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос об обустройстве базы для проживания и тренировок приезжих спортсменов в Омске. «Для создания комплексной системы подготовки рассматриваем возможность создания академии волейбола», — отметил Хоценко.

Двустороннее партнёрство региона и спортивной федерации подразумевает развитие волейбола на территории Омской области во всех дисциплинах, включая пляжный волейбол, волейбол на снегу и во всех возрастных группах населения.

В Омской области практически в каждом высшем и среднем учебном заведении имеется своя волейбольная команда. Ежегодно проводятся универсиады среди вузов и ссузов. С большинством вузов сотрудничает Федерация волейбола Омской области. Ежегодный чемпионат Омской области по волейболу «Лига Ларионова» включает около 350 игр, которые проводятся на протяжении пяти месяцев. В чемпионате принимают участие порядка 30 любительских команд. Ежегодно порядка 600 волейболистов принимают участие в областном сельском празднике «Королева спорта». Также проводятся корпоративные и любительские турниры.

В регионе волейболом регулярно занимаются более трех тысяч детей. Кроме того, в Омской области насчитывается около тысячи любителей пляжного волейбола.