Стокгольм, 4 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Академия наук Швеции по ошибке разослала раньше времени письмо с именами лауреатов Нобелевской премии по химии, сообщил телеканал SVT.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

Письмо отправили на четыре часа раньше церемонии объявления лауреатов премии. В пресс-релизе сообщили, что Нобелевскую премию по химии в 2023 году присудили трём работающим в США исследователям за открытие и синтез квантовых точек. Согласно этому документу, премии получили американский химик франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, россиянин Алексей Екимов и американец Луиc Брюс.

Позже представитель академиинаук Ева Невелиус сообщила, что решение о нобелевских лауреатах ещё не принято.

Как сообщало ИА Регнум, Нобелевскую премию по физике в 2023 году присудили за изучение электронов и природы света. Лауреатами стали франко-американский учёный Пьер Агостини, французская представительница Анн Л’Юилье и венгеро-австрийский исследователь Ференц Крауз.

В Стокгольме 2 октября объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Премию получили учёные Каталин Карико и Дрю Вайссман, которые применили свои знания в вакцинах от коронавируса.