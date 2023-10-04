Москва, 4 октября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Власти Армении в процессе принятия важных для страны решений не учитывают мнение общественности. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Мария Захарова

«Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Они (власти. — Прим. ИА Регнум.) принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита»,― указала дипломат.

Она подчеркнула, что решения по судьбоносному для Армении вопросу приняли без учёта мнения армянского народа, при этом даже не Армении, а «где-то там за рубежом» под эгидой Брюсселя и Парижа.

«Несколько месяцев не озвучивались, видимо, изнутри готовя информационными технологиями страховку на случай народного гнева, и потом были представлены как нечто случившееся и неизбежное», ― добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября в парламенте Армении состоялось голосование по вопросу ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Оппозиционные парламентские фракции республики «Армения» и «Честь имею» объявили бойкот этому обсуждению и покинули зал заседаний, в котором осталась только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».

В итоге за ратификацию проголосовали 60 депутатов, против — 22. Своим решением парламент Армении также принял заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни Китаем, ни ещё несколькими десятками стран мира.

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян 28 сентября заявил, что Ереван предложил Москве подписать двухсторонний договор для юридического решения по вопросу Римского статута МУС. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признаёт МУС и не является участником Римского статута. Он назвал враждебными планы Еревана ратифицировать Римский статут.

В марте МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.