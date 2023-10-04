Донецк, 4 октября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Российские военные расширили серую зону в районе Андреевки и улучшили свои позиции. Об этом 4 октября рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Что касается андреевского направления — расширили серую зону. Нашим подразделениям удалось улучшить позиции», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 4 октября, начальник пресс-центра «Южной» группировки российских войск Вадим Астафьев рассказал, что украинская армия понесла значительные потери в живой силе и технике в ходе безуспешной попытки атаки у Клещеевки и Андреевки под Артёмовском. Военный уточнил, что также артиллерия нанесла удары по пункту управления и связи ВСУ в Часов Яре и пункту управления беспилотниками.

В Министерстве обороны 1 октября сообщили, что российские военные отразили за сутки на донецком направлении десять попыток атак со стороны ВСУ около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки в ДНР.

Советник главы ДНР Ян Гагин 28 сентября сообщил, что украинская армия в связи с большими потерями перебросила под Артёмовск часть группировки с краснолиманского направления. По его словам, ВСУ перекинули из-под Кременной (краснолиманское направление) существенную часть группировки под Андреевку на южном фланге Артёмовска для проведения штурмов.