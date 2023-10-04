Бишкек, 4 октября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в киргизском городе Кант, сообщили на сайте администрации президента.

Владимир Пирогов/РИА Новости

«Планируется участие глав государств на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ», — говорится в сообщении.

В рамках визита Путина в Киргизию запланировали двусторонние переговоры глав государств по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки. Также лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию ожидается 12 октября, а в Бишкеке 13 октября состоится саммит глав государств СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, авиабаза в городе Кант является компонентом коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ, она вооружена штурмовиками Су-25, вертолётами и усилена беспилотниками-разведчиками, а также системами противовоздушной обороны (ПВО).

Объединенная российская военная база появилась в Киргизии в 2017 году. Соглашение действует в течение 15 лет и автоматически продлевается на 5-летние периоды, если одна из сторон не решит прекратить действие документа.

Задача базы — поддержка с воздуха действий воинских подразделений ОДКБ и обеспечение безопасности территории и воздушного пространства стран — участниц организации.