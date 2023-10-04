Брянск, 4 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В результате обстрел со стороны ВСУ 50 строений в посёлке Климово в Брянской области получили повреждения, сообщил 4 октября глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор напомнил, что 3 октября ВСУ обстреляли территорию Брянской области, используя кассетные снаряды. По итогам обстрела оперативные службы сообщили о причинённом гражданской инфраструктуре ущербе.

«В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек», — сообщил Богомаз.

Специалисты оперативных служб провели работы по разминированию Климово, а также по ликвидации обнаруженных кассетных снарядов и их частей.

Осмотр и фиксацию разрушений домов и построек провела специальная комиссия по оценке ущерба. Сейчас в Климово специалисты продолжают работы по ликвидации последствий обстрела.

Рано утром 4 октября Богомаз сообщил об обстреле ряда районов Брянской области кассетными боеприпасами. ВСУ обстреляли Климовский, а также Севский, Трубчевский и Пожарский районы.

Минобороны сообщило, что в ночь на 4 октября российская система ПВО сбила 31 украинский беспилотник над Брянской, Курской и Белгородской областями. Как уточнил Богомаз, беспилотник сбили над Брянском.