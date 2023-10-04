Хьюстон, США, 4 октября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Киевские власти самостоятельно должны принимать решения о нанесении ударов вне территории Украины. С таким утверждение 4 октября выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас), его выступление транслировал сайт американского Госдепартамента.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен

По словам госсекретаря, вопрос о том, каким образом и где применять поставленные Западом вооружения и технику, должен принимать Киев.

«Наша позиция заключается в том, чтобы не поощрять удары за пределами Украины и не способствовать их нанесению. Однако в фундаментальном плане эти решения предстоит принимать украинцам», — сказал он.

При этом Блинкен ушёл от ответа на вопрос о том, стоит ли западным странам переходить к масштабной поставке украинским военным вооружений, которые позволят ВСУ наносить удары глубоко на территории России и по российским кораблям в открытом море.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Вашингтон готов поставить Киеву дальнобойные тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами после согласия на это президента США Джо Байдена. По его словам, Пентагон давно готовится к таким поставкам.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс 2 октября заявил, что ВСУ могут использовать крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow на всей международно признанной территории Украины. Он также призвал сохранить военную поддержку Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал приемлемый для украинской стороны способ для завершения военных действий на территории страны путём дипломатических переговоров. По его утверждению, для этого российская армия должна отойти к границам 1991 года и, если президент России Владимир Путин сейчас отступит к границам 1991 года, включающим не только юго-восток Украины, но и Крым, тогда Киев готов к дипломатии.