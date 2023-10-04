Харьков, Украина, 4 октября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В Харьковском области здание спиртового завода получило повреждение, написал 4 октября глава областной администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что получило повреждение здание спиртозавода в селе Ивашки в Богодуховском районе.

Как сообщало ИА Регнум, в Харьковской области с начала суток 4 октября трижды объявляли воздушную тревогу, режим этот действует и сейчас, а также в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях.

Минобороны 3 октября сообщило, что российские военные в зоне СВО нанесли удар по цеху ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ, расположенному в Харькове.