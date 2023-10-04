Мелитополь, 4 октября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и Службу безопасности Украины (СБУ) следует признать террористическими организациями. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ssu.gov.ua

Он подчеркнул в беседе с «РИА Новости», что после предъявления СК обвинения в терроризме главе украинской военной разведки Кириллу Буданову и командованию ВСУ, это должно стать следующим шагом.

Рогов пояснил, что это должно заставить сотрудников ГУР и СБУ задуматься о неминуемых последствиях, которые их ждут за исполнение преступных приказов Киева.

Ранее Рогов уже выступал с подобным призывом. Об этом он заявил в сентябре 2022 года после двойного убийства в Бердянске, где погибли замглавы ВГА по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила. Тогда он указал на необходимость признать террористическими организациями Главное управления разведки Зеленского, СБУ и прочие структуры, которые проводят теракты.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября СК заочно предъявил обвинения в терроризме главе управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову и командованию Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины.

Также СК предъявил обвинения в командующему ВВС Николаю Олещуку, командующему ВМС Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Следствие намерено объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по территории России. В частности, Москве, Подмосковью, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям.