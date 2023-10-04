Пожар на алюминиевом заводе в Красноярске потушили
Красноярск, 4 октября, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший утром 4 октября на Красноярском алюминиевом заводе, потушили, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Иван Шилов ИА Регнум
Ликвидировали возгорание в 12:31 по местному времени. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Как сообщало ИА Регнум, утром 4 октября на КрАЗе загорелся трансформатор. Через два часа, в 10:46 по местному времени, возгорание локализовали.
В результате пожара никто не пострадал.