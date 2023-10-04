Вашингтон, 4 октября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Киев возлагал большие надежды на американские танки Abrams, однако с их получением обрёл ряд проблем. Об этом 3 октября заявил ветеран армии США Станислав Крапивник.

(сс) DVIDSHUB Танк «Абрамс»

Как напомнил в эфире радио Sputnik Крапивник, из обещанных украинским военным 30 танков Abrams на Украину пока доставлено только десять таких боевых машин.

«Даже если бы Abrams был супертанком, то 10 или 20 единиц ничего не поменяют на поле боя — оно достаточно протяжённое. Как только начнутся проливные дожди на Украине, эти танки уже не поедут по полю. У них, как у всех западных танков, достаточно узкие гусеницы, и они просто сядут в грязь», — сказал он.

Однако главной проблемой, по мнению эксперта, станет ремонт и обслуживание Abrams, так как на эти танки ставят газотурбинный двигатель, который нельзя отремонтировать в кустарных условиях и для этого нужны авиамеханики.

«Для этого нужен цех, специфические инструменты и специалисты, натренированные на таких двигателях», — пояснил Крапивник.

Он добавил, что также танки Abrams потребляют много топлива, и одна машина несёт две тысячи литров высококачественного авиационного топлива, а во время боевых действий её придётся заправлять по два-три раза в день.

«Как говорится, если сражаешься с танком Abrams, то в первую очередь надо бить по его бакам — это самая уязвимая точка», — заключил ветеран.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск украинской армии Илья Евлаш заявил, что ВСУ начнут использовать Abrams, когда это позволят погодные условия. Он добавил, что с наступлением осенней распутицы планирование украинских военных операций осложнится «сложившимся обстоятельствами».

Ранее в этот же день экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон напрасно недооценивает российские войска и считает танки Abrams чудо-оружием. Эксперт уточнил, что в действительности ВС России уничтожат эти боевые машины и покажут всему миру, как горят американские танки.