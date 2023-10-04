Кривой Рог, Украина, 4 октября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В городе Кривом Роге в Днепропетровской области утром 4 октября прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Кривой Рог. Взрывы», — написал глава администрации города Александр Вилкул в своём Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что в Кривом Роге вся критически важная инфраструктура, транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

В Днепропетровской области с 08:40 мск действует режим воздушной тревоги. Кроме того, воздушную тревогу украинские власти объявили в Кировоградской (с 08:39 мск), Черкасской (08:41 мск) и Харьковской областях (09:03 мск).

В Харьковской области режим воздушной тревоги объявили в третий раз за ночь.