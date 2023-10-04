Анкара, 4 октября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. В четверг, 5 октября, в Анкаре пройдут политические консультации между представителями России и Турции на уровне заместителей глав МИД двух стран. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба турецкого МИД.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Замглавы МИД Турции и глава постпредства в ЕС Мехмет Бозай проведёт 5 октября в Анкаре политические консультации с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Панкиным», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся международных экономических организаций, в частности взаимодействие с Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился «на полях» Генассамблеи ООН со своими коллегами из Ирана и Турции Хосейном Амиром Абдоллахианом и Хаканом Фиданом. Позднее к главам МИД России, Ирана и Турции присоединился спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 сентября заявил, что Анкара не должна следовать за Евросоюзом в вопросе антироссийских санкций. Он подчеркнул, что Россия ― один из ближайших соседей Турции и у двух стран есть общая история.