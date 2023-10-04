Нью-Дели, 4 октября, 2023, 08:54 — ИА Регнум. В Индии после проведения обысков арестовали двух сотрудников индийского новостного портала NewsClick ― основателя и главного редактора Прабира Пуркаястху и главу отдела кадров издания Амита Чакраварти. Об том 4 октября сообщил телеканал NDTV.

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Из взяли под стражу на семь дней после масштабных обысков полиции Дели по делу о возможном незаконном иностранном финансировании издания. В полиции считают, что издание получило в общей сложности $4,5 млн от организаций, предположительно связанных с Китаем, а денежные средства предназначались для продвижения прокитайского контента на сайте портала.

Полиция провела обыски в домах десятков сотрудников новостного портала NewsClick 3 октября. В общей сложности стражи порядка допросили 46 подозреваемых в их местах проживания и работы.

«Изъяты документы и техника для дальнейшего изучения. Следственные мероприятия продолжаются», ― говорится в сообщении издания.

Как сообщало ИА Регнум, в мае вступил в законную силу приговор бывшему главному редактору Telegram-канала Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским и террористическим, Роману Протасевичу,вынесенный по делу о заговоре с целью захвата власти. Протасевич получил восемь лет лишения свободы, гособвинение запросило для него десять лет тюрьмы. 22 мая стало известно, что Протасевич получил помилование.

В начале января в Риге задержали и отправили под арест шеф-редактора информационного агентства «Sputnik Литва» Марата Касема, гражданина Латвии, работавшего в Москве. Его обвинили в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже. В конце апреля его выпустили из латвийской тюрьмы. В июле он покинул Латвию, опасаясь новых преследований.