Ирбейский район, Красноярский край, 4 октября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Житель Ирбейского района Красноярского края подозревается в причинении смерти выстрелом из ружья по неосторожности мужчине на охоте. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба регионального главка СК России.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

«Ирбейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Ирбейского района. Он подозревается в причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следователей, 28 сентября двое жителей Ирбейского района приехали на реку Агул в Ирбейском районе для охоты и, двигаясь ночью на моторной лодке и используя тепловизор, увидели возле берега три силуэта. Мужчины предположили, что это дикие животные.

«В условиях плохой видимости 38-летний подозреваемый произвёл выстрел из охотничьего ружья в сторону теплокровного объекта. В этот момент на берегу находились трое мужчин из другой компании, прибывшие на отдых в отдаленную местность на реку Агул, один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки», — отмечается в сообщении.

После этого подозреваемый сообщил правоохранителям о трагическом происшествии, в данный момент идёт следствие, которое установит все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая стало известно, что житель Магаданской области на охоте застрелил другого охотника, которого принял за медведя. Трагический инцидент произошёл в лесу в Тенькинском районе, в 16 км от посёлка Усть-Омчуг.

В Республике Тыве депутат Верховного хурала Эчис-Балдир Нурзат 13 февраля случайно застрелил на охоте человека. Парламентарий сам сообщил правоохранителям о происшествии, у охотников не обнаружили признаков опьянения.