Мэр Воркуты возглавит в зоне спецоперации отряд «Печора» из бойцов из Коми
Мэр Воркуты Шапошников возглавит отряд «Печора» из добровольцев из Коми
Сыктывкар, 4 октября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Участвующий в спецоперации в качестве добровольца мэр Воркуты Ярослав Шапошников возглавит отряд «Печора» в составе добровольческого казачьего корпуса. Об этом он сообщил журналистам.
«Командование назначило командиром отряда «Печора», — сказал Шапошников в беседе с «РИА Новости».
Мэр напомнил, что в настоящее время проходит службу в составе добровольческой десантно-штурмовой бригады «Сибирь», что является для него большой честью. Шапошников заявил, что «Печора» станет частью этой бригады.
Он уточнил, что в новое подразделение будут набирать бойцов из Коми.
Как сообщало ИА Регнум, Шапошников объявил о своём решении участвовать в спецоперации в конце марта на митинге. Тогда мэр рассказал, что его поддержал глава Коми Владимир Уйба. Вместе с Шапошниковым отправиться на военную службу решили пять его коллег.
Полномочия мэра Коми были приостановлены. Его обязанности стал исполнять первый заместитель главы Воркуты Александр Камкин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Шапошникова пойти служить в зону спецоперациидостойным уважения и восхищения.