Сыктывкар, 4 октября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Участвующий в спецоперации в качестве добровольца мэр Воркуты Ярослав Шапошников возглавит отряд «Печора» в составе добровольческого казачьего корпуса. Об этом он сообщил журналистам.

Станислав Красильников/ТАСС

«Командование назначило командиром отряда «Печора», — сказал Шапошников в беседе с «РИА Новости».

Мэр напомнил, что в настоящее время проходит службу в составе добровольческой десантно-штурмовой бригады «Сибирь», что является для него большой честью. Шапошников заявил, что «Печора» станет частью этой бригады.

Он уточнил, что в новое подразделение будут набирать бойцов из Коми.

Как сообщало ИА Регнум, Шапошников объявил о своём решении участвовать в спецоперации в конце марта на митинге. Тогда мэр рассказал, что его поддержал глава Коми Владимир Уйба. Вместе с Шапошниковым отправиться на военную службу решили пять его коллег.

Полномочия мэра Коми были приостановлены. Его обязанности стал исполнять первый заместитель главы Воркуты Александр Камкин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Шапошникова пойти служить в зону спецоперациидостойным уважения и восхищения.