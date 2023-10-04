Пхеньян, 4 октября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. На сегодня наибольшая международная угроза в сфере оружия массового поражения исходит от Вашингтона. На это в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), указал представитель министерства обороны КНДР.

Иван Шилов ИА Регнум

Комментируя новую стратегию минобороны США по противодействию оружию массового уничтожения, он напомнил о масштабных учениях Соединённых Штатов Америки и Республики Кореи, а также переброске на Корейский полуостров стратегического вооружения, включая американскую атомную подлодку с ядерным вооружением, которая способна превратить в пепел целое государство.

Представитель оборонного ведомства заявил, что именно США представляют самую большую угрозу использования оружия массового уничтожения. Он указал на опаснейшее агрессивное намерение Вашингтона разрушить интересы безопасности КНДР и других самостоятельных государств ради осуществления своей мечты о господстве над миром.

«Термин «постоянная угроза» лучше всего подходит Соединённым Штатам Америки ― стране с крупнейшим арсеналом в сфере оружия массового поражения и единственному государству-преступнику, применившему атомную бомбу», ― говорится в заявлении.

В такой ситуации Вооружённые силы КНДР должны предусмотреть ответные меры по сдерживанию угроз применения оружия массового поражения против Пхеньяна, исходящих со стороны США.

Как сообщало ИА Регнум, в стратегии по противодействию оружию массового уничтожения минобороны США отмечается возросший риск конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия. Авторы документа назвали Россию, Китай и КНДР основными угрозами в этой сфере. При этом они отметили, что со стороны Северной Кореи исходит постоянная угроза.

В Пентагоне считают, что риск того, что США или их партнёры столкнутся с противостоянием оружия массового поражения, наблюдается с 2014 года.

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам подчеркнул, что из-за действий США и их союзников ядерная война на Корейском полуострове уже неизбежна. По его словам, сейчас вопрос заключается в том, кто, когда и как её начнёт. Он отметил, что США с начала 2023 года усилили масштаб провокаций в регионе, перебросив в Южную Корею значительные объёмы ядерного оружия и проведя ряд крупных учений, легенды которых сводились к уничтожению КНДР.

Профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс заявил, что власти США отбросили всякую осторожность в отношении конфликта на Украине, они поставляют ВСУ всё более опасные виды вооружения и могут довести дело до ядерного конфликта.