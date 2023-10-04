Красноярск, 4 октября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. На Красноярском алюминиевом заводе 4 октября вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кадр из видео «ЧП Красноярск»

Сообщение о возгорании поступило в 08:57 по местному времени. «Загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

В 10:46 (время местное) пожар локализовали. О пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября пожар вспыхнул на мусорном полигоне в Краснодарском крае в двух километрах от станции Полтавской. Возгорание распространилось на площади пять гектаров.

Как сообщали в МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.