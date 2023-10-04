Харьков, Украина, 4 октября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. На территории Харьковской области Украины третий раз за ночь объявили воздушную тревогу. Это 4 октября следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно этой информации, режим воздушной тревоги объявили в регионе в 06:01 (совпадает с мск).

До этого в Харьковской области объявляли воздушную тревогу в ночь на 4 октября с 00:00 до 00:19 и с 01:54 до 02:24.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 октября в украинском городе Николаеве прогремел взрыв. После этого в Николаевской области был объявлен режим воздушной тревоги.

Ранее в этот же день взрыв прогремел в пригороде города Днепропетровска. До этого в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу, а ряд украинских СМИ сообщил о беспилотниках, замеченных в этих регионах.

Позднее глава администрации Днепропетровской области сообщил о повреждениях на промышленных объектах в регионе, полученных в результате взрывов. Он уточнил, что на одном из предприятий произошёл пожар.