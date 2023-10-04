Берлин, 4 октября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Планы Запада вызвать в России с помощью санкций дефицит товаров в России провалились, написала немецкая газета Welt.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В публикации отмечается, что авторы санкционной политики хотели, чтобы население России из-за ограничений выступило против президента РФ Владимира Путина. Они считали, что товарный дефицит «отбросит» страну в ситуацию, в которой оказался Советский Союз перед распадом.

Однако, как сказано в статье, в повседневной жизни российских граждан санкции «едва чувствуются». Утверждается, что не малую роль в этом якобы сыграли немецкие компании, которые сохраняют свое присутствие в магазинах России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в журнале Newsweek вышла статья историка Тарика Сирила Амара, который предупредил, что Германию ждёт очень высокая цена за проводимую Берлином антироссийскую политику. Он считает, что под ударом окажутся как политическая сфера, так и экономический сектор ФРГ.

В свою очередь немецкий политолог Владимир Сергиенко выразил мнение, что мощь экономики ФРГ будет подорвана по этой причине уже через пять лет. Он возложил ответственность за процессы в Германии на немецкого канцлера Олафа Шольца за его слабую политику и поддержку Украины.