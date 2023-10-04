Берлин, 4 октября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Настроения в правительстве Украины характеризуются как отчаяние в связи с недостаточным количеством поставляемой Западом военной помощи. Об этом 3 октября сообщает немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — поясняется в публикации.

Из-за недостаточной военной поддержки Украины, не достигающей уровня, необходимого для успехов в зоне боевых действий, контрнаступление проходит не так успешно, как ожидалось. Россия же, напротив, находясь под санкциями, значительно нарастила военное производство и способна производить значительно больше военной продукции, чем страны Запада.

Соответственно, для Украины ситуация только усугубилась и стала более угрожающей. При этом в беседе с изданием один из членов правительства Украины подчеркнул, что Киев не будет вести переговоры, даже если давление со стороны западных стран продолжит расти.

«Нам нужны дальнейшие успехи до конца года, чтобы показать, что мы выигрываем эту войну», — заявил в беседе с Bild неназванный украинский дипломат, отметив важность продолжения контрнаступления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что глава Белого дома Джозеф Байден избегает втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Москвой с самого начала украинского кризиса. При этом, по мнению Блинкена, самый надёжный способ прекратить боевые действия — это укрепить позиции Киева.

В свою очередь, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у Украины осталось от шести до восьми недель до наступления холодов, чтобы продолжить попытки контрнаступления.