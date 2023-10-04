Берлин, 4 октября, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Недостаточное число поставляемого западными союзниками вооружения привело к отчаянию в правительстве Украины. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — говорится в материале.

Автор материала подчеркнул, что военная помощь ВСУ, которую оказывают западные союзники, не достигает необходимого уровня для успехов в военных действиях. При этом отмечается, что Россия, вопреки санкциям, смогла существенно нарастить военное производство.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что у Украины осталось от шести до восьми недель для продолжения контрнаступления в связи с наступлением холодов. При этом он также отметил, что Соединённые Штаты Америки смогут продолжать оказывать Украине финансовую помощь лишь в течение ближайших двух месяцев из-за проблем с бюджетом.