Наступивший 588-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о пресечении попытки проникновения десантной группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Крыма в ночь на 4 октября. Как сообщает Минобороны, группа следовала на быстроходном военном катере и трех гидроциклах в направлении мыса Тарханкут.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Также оборонное ведомство известило о перехвате и уничтожении в ночь на 4 октября 31-го украинского беспилотника над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

Тем временем начальник пресс-центра группировки войск «Юг» ВС России Вадим Астафьев проинформировал «РИА Новости» о провале попытки ВСУ атаковать российские войска в районах Клещеевки, Андреевки, Красногоровки и Водяного под Артёмовском. По его словам, на данном участке враг понёс значительные потери в живой силе и технике.

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