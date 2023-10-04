Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели туристки в банном чане на территории кемпинга проводят следователи на Камчатке. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Согласно предварительным данным, 22-летняя девушка, отдыхавшая 2 октября в кемпинге на Халактырском пляже, решила в ночное время искупаться в банном чане. Принимая горячие ванны, туристка перестала подавать признаки жизни. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.

Отмечается, что погибшая приняла решение залезть в чан, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Одной из возможных причин смерти девушки названа сердечная недостаточность. В настоящее время проводится проверка обстоятельств и причин гибели туристки, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели российского туриста в Таиланде на острове Пхукет. Во время отлива на пляже Банг Тао три человека попали в сильную отбойную волну в 200 метрах от берега, двоих удалось вытащить спасателям, третьего спасти не удалось.