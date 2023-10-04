Рубцовск, Алтайский край, 4 октября, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Завербованный за рубежом уроженец Челябинской области намеревался совершить теракт в Алтайском крае по заданию запрещенной проукраинской террористической организации. Как сообщили корреспонденту ИА Регнум 4 октября в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю, гражданин России, 1988 г. р., прибыл в регион, чтобы совершить подрыв здания администрации Рубцовска.

Иван Шилов ИА Регнум

Судя по оперативному видео, мужчина был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России. В ходе проведения обыска по месту его временного пребывания обнаружены и изъяты компоненты и прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Также среди вещей находилось уже готовое кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

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Комплекс оперативно-разыскных мероприятий был проведён оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). Обвиняемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября 2023 года в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю сообщили, что житель Барнаула отравил воду, которая предназначалась для российских военнослужащих. Весь процесс мужчина снял на видео, которое направил представителям Украины, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов.

Уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника возбуждено в отношении жителя Краснодара, задержанного в Крыму, сообщала 27 сентября пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

В отношении уроженца Якутии возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Как сообщили 25 сентября в региональном управлении ФСБ РФ, мужчина осуществлял в Telegram пропаганду деятельности националистической бригады «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).