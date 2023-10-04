Ачинск, Красноярский край, 4 октября, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Уголовное дело после драки четырех школьниц возбудили следователи в красноярском Ачинске. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Красноярскому краю.

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По данным следствия, в конце сентября три школьницы возрастом 14 и 15 лет встретились со своей ровесницей неподалёку от школы и нанесли ей телесные повреждения. Очевидец драки, случайно оказавшаяся рядом женщина, остановила потасовку и вызвала скорую помощь для пострадавшей девочки.

По предварительной версии, причиной драки стали неприязненные отношения. По факту нанесения 15-летней девочке телесных повреждений возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Пермском крае установлены несовершеннолетние участницы потасовки после публикации видеозаписи драки девочек-подростков в Александровске. В краевом управлении также сообщили, что участницы потасовки будут поставлены на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.