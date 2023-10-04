Киев, 4 октября, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Правительство Украины в ближайшее время может столкнуться с нехваткой финансов на выплату зарплат государственным служащим, если Конгресс Соединённых Штатов Америки не одобрит выделение средств на эти нужды. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных украинских и американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По информации источника, министерство финансов Украины предполагает, что напряжённая ситуация вокруг одобрения бюджета в США может обернуться задержками выплат. Отмечается, что украинский минфин располагает средствами только на октябрь.

Кроме того, как отмечает WSJ, прекращение помощи со стороны США может спровоцировать рост недовольства на Украине, что приведёт к критике в адрес Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что власти США располагают средствами для оказания помощи Украине приблизительно на два месяца. Кирби уточнил, что на конечные сроки будут влиять ситуация на поле боя и объёмы будущих пакетов военной помощи.