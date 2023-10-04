Минск, 4 октября, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Украинский гражданин Николай Швец, которого обвиняют в Белоруссии в атаке на российский военный самолёт А-50 под Минском, опроверг информацию о том, что он является актёром и что за диверсией якобы стоит белорусская оппозиция. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержанный

По словам обвиняемого, он чувствует, что его предали.

«СМИ это преподносится, как будто бы белорусские партизаны это всё сделали… Я остался здесь. Как это всё можно назвать? Меня бросили, меня забыли, меня предали», — отметил Швец.

Мужчина подчеркнул, что сказанное им могут подтвердить его друзья и знакомые, которые живут на Украине. Швец также пояснил, что чувствует предательство из-за того, что ему пообещали эвакуацию после совершения нападения, а вместо этого просто бросили.

«Я выполнил свое задание. Дальше должна была последовать эвакуация. Эвакуации не было. Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить», — сказал он.

Кроме того, обвиняемый пожаловался, что за семь месяцев, которые находится под стражей, украинская сторона так и не связалась с ним, не предоставив адвоката или другую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Швец по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) использовал два беспилотника для подрыва самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи. Один из дронов смог добраться до воздушного судна, но не причинил ему существенных повреждений.

Преступника задержали недалеко от Минска. Он находился в подвальном помещении для типографии, где хранились бело-красно-белые флаги, которые используют белорусские националисты.

Швец признался, что въехал в Россию по российскому паспорту, а уже после попал на территорию Белоруссии. Против него завели уголовное дело по факту попытки совершения террористического акта.