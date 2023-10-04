Вашингтон, 4 октября, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Втягивания США в прямой конфликт с Россией старается избежать американский лидер Джозеф Байден с самого начала украинского кризиса. Такое заявление сделал 3 октября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас), трансляция ведётся на сайте Госдепа США.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Как уточнил Блинкен, установка на недопущение втягивания США в прямой конфликт с Россией является одной из «путеводных звёзд» главы Белого дома.

«С первого дня у президента Байдена было две «путеводных звезды». Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев», — пояснил Блинкен и подчеркнул, что эти два приоритета являются для Байдена ключевыми в принятии решений по украинскому кризису.

Глава Госдепа отметил, что США оставляют за Украиной право принимать решения о том, как вести боевые действия, но при этом Вашингтон, по словам Блинкена, не поощрял «нанесение ударов за украинской территорией».

По мнению Блинкена, самый надёжный способ прекратить боевые действия — это укрепить позиции Киева. Какого-либо значимого прорыва по дипломатической линии касательно украинского кризиса, как утверждает Блинкен, не предвидится до тех пор, пока Россия исходит из желания «продержаться дольше Запада» нынешним курсом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир «любой ценой» на территории Украины неприемлем. По его словам, «чем сильнее становится Украина», тем ближе окончание конфликта.

Столтенберг поддержал «формулу мира» главы Украины Владимира Зеленского «для достижения цели мира» и снова повторил обещание поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется».

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины — на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.