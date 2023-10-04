Хельсинки, 4 октября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Финский турист Юха Перттула после посещения Санкт-Петербурга заявил, что западные санкции не повлияли на Россию. Об этом он рассказал в беседе с газетой Iltalehti.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции

Он сообщил что за 20 лет успел побывать в России «десятки, если не сотни раз», и долго жил в Петербурге, узнав город «вдоль и поперек». По словам финна, после начала специальной военной операции город почти не изменился.

Турист отметил, что в кафе и ресторанах Петербурга «полно народа», а в магазинах можно найти любые товары. Кроме того, Перттула заявил, что санкции вызвали обратный эффект.

Он пояснил, что в стране после введения западных ограничений начали производить большое количество товаров, которые раньше ввозились из-за рубежа. Собеседник агентства также удивился тому, что заводы в России «работают на полную мощность» и в стране наблюдается острая нехватка рабочей силы.

Помимо этого, финн заявил, что за время последней поездки в Петербург ни разу не услышал иностранной речи, чего до этого не прослеживалось. Перттула также пожаловался, что в магазинах в приграничных районах Финляндии почти нет покупателей, а бизнес, ориентированный на Россию, «угасает».

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что санкции Запада нацелены в том числе на простых российских граждан. Она отметила, что это стало платой обычных людей и всей страны за ситуацию на Украине.

30 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что санкционная политика Запада не обрушила российскую экономику, и это осознают даже власти США. Дипломат подчеркнул, что РФ успешно приспосабливается к давлению «Большой семёрки» (G7).

2 октября финская телерадиовещательная компания Yle проинформировала, что из-за западных санкций против России в Финляндии наблюдается дефицит недорогого прочного огнеупорного кирпича для строительства каминов. Этот вид стройматериалов завозился в республику из РФ. Указанная проблема заставила один из финских заводов запустить линию по выпуску аналогичной продукции.