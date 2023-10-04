Вашингтон, 4 октября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Палата представителей Соединённых Штатов Америки после отставки спикера Кевина Маккарти ушла на недельный перерыв. Как сообщило издание The Washington Post, выборы нового спикера могут состояться в следующую среду.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Палата представителей закончила работу на этой неделе. Законодатели вернутся во вторник, у республиканцев будет форум, ожидается, что выборы нового спикера пройдут в среду», — говорится в материале.

Временными спикером палаты стал Патрик Макгенри из Северной Каролины. Напомним, Маккарти стал первым спикером Палаты представителей в истории США, которого отправили в отставку по результатам голосования.

Как передавало ИА Регнум, в пользу отстранения Кевина Маккарти от должности проголосовали 216 членов палаты, против выступили 210 парламентариев. Прошение об отставке спикера направил его однопартиец Мэтт Гетц, который остался недоволен принятием закона о временном финансировании американского федерального правительства.