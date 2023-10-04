Вашингтон, 4 октября, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Экс-президента США Дональда Трампа предложили назначить на освободившийся после отставки Кевина Маккарти пост спикера Палаты представителей. Инициативу выдвинул 4 октября конгрессмен Трой Нильс в соцсети Х (бывший Twitter).

Трамп

«Я номинирую Трампа на пост спикера палаты», — написал законодатель.

При этом в январе фамилия Трампа уже звучала в ходе многочисленных раундов голосования за спикера Палаты представителей. Его кандидатуру выдвигал Мэтт Гетц, по инициативе которого был отправлен в отставку Маккарти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Спикер Маккарти отправлен в отставку по результатам голосования. Такая ситуация произошла впервые в истории США, при этом Маккарти заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост спикера на новых выборах.

Отмечается, что сейчас нет фаворитов среди кандидатов, предложенных на должность спикера. Не исключено, что для окончательного утверждения кандидатуры на этот пост может понадобиться несколько дней.