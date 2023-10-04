Москва, 4 октября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Новые правила оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ, которые вступили в силу в России с октября, могут грозить собственникам дополнительными расходами, заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Наталья Казанцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция ЖКХ

Она пояснила, что речь идёт о компенсации трат, которые произошли по вине одного из собственников, а не управляющей компании.

«Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана», — сказала эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Казанцева уточнила, что к таким случаям можно отнести акты вандализма, загрязнение пола, потолка или стен в подъезде, порчу имущества в лифте, осознанное засорение мусоропровода, засор канализации и нарушение правил противопожарной безопасности. Экономист отметила, что виновников будут искать с помощью камер видеонаблюдения или свидетелей.

Эксперт также подчеркнула, что нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны управляющей компании. Это касается статьей, не предусмотренных тарифным регулированием. Кроме того, Казанцева добавила, что ЖЭКи не имеют права затягивать процесс устранения поломок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что с 1 октября гражданам России придётся доплачивать за услуги ЖКХ до 1500 рублей и более из-за перерасчёта коммунальных услуг за прошлый год. Такие счёта будут выставляться региональными информационно-расчётными центрами или другими организациями, которые перепроверят расходы по потраченным ресурсам.

22 сентября Минэкономразвития представило прогноз, в котором говорится, что максимальный рост тарифов за услуги ЖКХ при индексации 1 июля 2024 года не должен превышать 9,8%. Для 2025 года этот показатель составит 5,7%, а для 2026 года — 4,0%.

27 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что тарифы на коммунальные услуги необходимо устанавливать на экономически обоснованном уровне с учётом интересов как производителей, так и потребителей.