Лондон, 4 октября, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Подводная лодка Военно-морских сил Китая попала в ловушку для британских и американских судов в Жёлтом море. Об этом 3 октября заявила разведка Великобритании, пишет Daily Mail.

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«Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствиями, используемыми ВМС Китая для заманивания в ловушку подводных лодок США и союзников», — сказано в публикации.

Уточняется, что авария на подлодке ВМС Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang произошла 21 августа во время выполнения миссии в тайваньском проливе. Утверждается, что в результате ЧП погибли от гипоксии 55 моряков, из них 22 офицера, семь курсантов, девять старшин, 17 матросов. Также среди погибших — капитан субмарины Сюэ Юн-Пэн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь назвал сообщения об инциденте с подводной лодкой ВМС Китая абсолютной ложью. Министерство обороны Тайваня также не подтвердило информацию о гибели подлодки, заявив, что никаких доказательств аварии обнаружено не было.