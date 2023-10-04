Кито, 4 октября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Войска Соединённых Штатов Америки смогут проводить на территории Эквадора и в водах южноамериканского государства операции по борьбе с наркотрафиком, контрабандой и торговлей людьми и топливом, заявил глава МИД Эквадора Густаво Манрике.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Дело не в том, что они [США — ред.] будут размещать свои войска, а в том, что они будут заходить на короткие периоды времени, проводить операции и уходить», — сказал 3 октября Густаво Манрике на пресс-конференции в Кито.

Соответствующие соглашения были подписаны в ходе недавнего визита в США президента Эквадора Гильермо Лассо. Власти двух стран сообщили, что эти соглашения направлены на укрепление сотрудничества в борьбе с незаконным рыболовством и незаконным оборотом наркотиков.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа телеканал Nova со ссылкой на секретаря Национального центра по борьбе с наркотиками Луцию Шмолдасову сообщил, что при разгрузке бананов в дистрибьюторском центре торговой сети Albert под Прагой обнаружили 646 килограммов наркотика. Отмечалось, что товар прибыл в Чехию из Эквадора через голландский Амстердам.