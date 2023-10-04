Вашингтон, 4 октября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Временным спикером палаты представителей конгресса США назначен Патрик Макгенри, представляющий штат Северная Каролина. Об этом 4 октября объявили в американском законодательном органе.

Whitehouse.gov Конгресс США

После голосования, по результатам которого с поста спикера сняли Кевина Маккарти, согласно правилам временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер. Маккарти назвал несколько фамилий, должность займет первый в списке.

«Первое имя в предоставленном клерку списке — Патрик Макгенри из Северной Каролины», — объявили в палате представителей.

Макгенри будет временным спикером палаты представителей до выборов постоянного. Спикер палаты представителей фактически является третьим лицом в государстве по иерархии США. Работа законодателей без спикера окажется замороженной. Члены палаты представителей предложит свои кандидатуры, затем проголосуют.

Отмечается, что сейчас нет фаворитов среди кандидатов, предложенных на должность спикера. Не исключено, что для окончательного утверждения кандидатуры на этот пост может понадобиться несколько дней.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин назвал «печальным» событием для США отставку спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти.

По мнению Манчина, таким способом миру был послан «негативный сигнал» об американской демократии.