Вашингтон, 4 октября, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Жители немецкого города Гросенхайн (федеральная земля Саксония) выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, опасаясь гнева со стороны России, пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В этом населённом пункте проживает около 20 тысяч человек. 16 из 22 членов городского совета подписали обращение канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом запретить возвещение предприятия. Авторы статьи полагают, что такая позиция о том, что жители ФРГ в целом озабочены в связи с обязательствами, которые взяла на себя их страна по отношению к Украине.

В публикации утверждается, что многие немцы продолжают испытывать глубокое отвращение к войне из-за нацистского прошлого Германии. Кроме того, авторы материала приводят слова члена законодательного собрания Саксонии Себастьяна Фишера, который рассказал о том, что немецкие граждане, особенно жители бывшей ГДР, хотят жить в мире с Россией.

Он отметил, что из-за этого тем, кто живёт в Германии очень сложно объяснить, почему их страна должна снабжать Украину оружием.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, если Германия передаст ВСУ ракеты Taurus для атак по территории России, то удары российские военные ударят по заводам в Германии, где производятся эти ракеты. Он отметил, что этот шаг не будет противоречить международному праву.

3 октября в Берлине в День германского единства прошёл антиукраинский митинг. Собравшиеся выступили против политики правительства ФРГ и призвали к прекращению поставок вооружений Киеву. В акции, которая проходила возле Берлинского кафедрального собора, приняло участие несколько тысяч человек.