В городе Гросенхайн начались протесты из-за планов построить военный завод
NYT: жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Россией
Вашингтон, 4 октября, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Жители немецкого города Гросенхайн (федеральная земля Саксония) выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, опасаясь гнева со стороны России, пишет газета The New York Times.
В этом населённом пункте проживает около 20 тысяч человек. 16 из 22 членов городского совета подписали обращение канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом запретить возвещение предприятия. Авторы статьи полагают, что такая позиция о том, что жители ФРГ в целом озабочены в связи с обязательствами, которые взяла на себя их страна по отношению к Украине.
В публикации утверждается, что многие немцы продолжают испытывать глубокое отвращение к войне из-за нацистского прошлого Германии. Кроме того, авторы материала приводят слова члена законодательного собрания Саксонии Себастьяна Фишера, который рассказал о том, что немецкие граждане, особенно жители бывшей ГДР, хотят жить в мире с Россией.
Он отметил, что из-за этого тем, кто живёт в Германии очень сложно объяснить, почему их страна должна снабжать Украину оружием.
Как сообщало ИА Регнум, 1 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, если Германия передаст ВСУ ракеты Taurus для атак по территории России, то удары российские военные ударят по заводам в Германии, где производятся эти ракеты. Он отметил, что этот шаг не будет противоречить международному праву.
3 октября в Берлине в День германского единства прошёл антиукраинский митинг. Собравшиеся выступили против политики правительства ФРГ и призвали к прекращению поставок вооружений Киеву. В акции, которая проходила возле Берлинского кафедрального собора, приняло участие несколько тысяч человек.