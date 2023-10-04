Киев, 4 октября, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Западные союзники уже в следующем году могут попытаться надавить на Украину для заключения мира на условиях России. Об этом во вторник, 3 октября, сообщило издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Международное сообщество может надавить на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали соглашение, предпочтительное России», — говорится в материале.

Автор статьи отметил, что в 2024 году во многих западных странах, которые поддерживают Украину в военном конфликте, пройдут выборы на разных уровнях, что может привести к прекращению поддержки. Кроме того, по его словам, отсутствие у Запада мотивации помогать Киеву может привести к дальнейшим успехам России.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что западные СМИ начали готовить общественное мнение к необходимости прекращения оказания Украине военной помощи. Он отметил, что причиной этого мог стать резонанс, который возник после выступления в канадском парламенте 98-летнего Ярослава Хунки, который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».