Омск, 4 октября, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр, заслуженный деятель культуры Сергей Зубенко скончался в возрасте 61 года в Омске. Об этом 3 октября сообщил Омский театр юного зрителя (ТЮЗ) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Уточняется, что актёр умер после тяжёлой и продолжительной болезни.

Зубенко родился в 1962 году, а 1985 году он окончил Иркутское театральное училище и работал на сценах ТЮЗов в Иркутске, Красноярске, Челябинске и других городах. В Омском государственном драматическом «Пятом театре» актёр прослужил 18 лет.

Фильмография Зубенко насчитывает несколько работ, в том числе в многосерийном фильме по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон» и в сериале «Ненастье».

В Омский ТЮЗ актёр пришёл в 2014 году. Здесь, помимо ролей во многих постановках, он поставил спектакль по рассказам Василия Шукшина «Недоразумения», который и сейчас входит в репертуар Омского ТЮЗа. Последней работой артиста стала роль Пророка в постановке «Герой нашего времени».

Прощание с актёром Сергеем Зубенко состоится 5 октября в фойе Дома актёра.