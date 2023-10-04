Вашингтон, 4 октября, 2023, 03:24 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки впервые в истории оштрафовали телепровайдера Dish за разбрасывание космического мусора. Об этом во вторник, 3 октября, на своём официальном сайте сообщила Федеральная комиссия по связи (FFC).

Artstation.com Космический мусор на орбите Земли

«Это первый случай принятия Комиссией мер по обеспечению соблюдения требований к космическому мусору», — говорится в сообщении. Отмечается, что взыскание в размере 150 тысяч долларов наложили на телепровайдера Dish из-за неспособности вывести с орбиты спутник EchoStar-7, запущенный в 2002 году.

В Комиссии инцидент назвали «прорывным решением», показавшим, что у органов государственной власти Соединённых Штатов Америки есть полномочия и инструменты для борьбы с космическим мусором.

Как передавало ИА Регнум, в июле «Роскосмос» указала на возникновение реальной угрозы гарантированному доступу в космос из-за космического мусора. Как сообщили в пресс-службе компании, на данный момент на околоземных орбитах скопилось более миллиона космических объектов размером более 1 см. К 2030 году таких объектов станет в 1,5 раза больше, и они будут предоставлять серьёзную угрозу.