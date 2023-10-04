Ереван, 4 октября, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Россия проверяет коньяк, который ввозится в РФ из Армении, из-за чего перевозчики продукции вынуждены ожидать въезда на российскую территорию, заявил армянский министр экономики Ваан Керобян. Об этом сообщает сайт Aysor. am.

Иван Шилов ИА REGNUM Верхний Ларс

Глава ведомства уточнил, что по этой причине грузы из республики начали скапливаться на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс», расположенном на границе России и Грузии. Керобян отметил, что власти Армении находятся на связи с российскими коллегами.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Ваан Керобян предупредил, что Россия может остаться без армянского коньяка из-за прекращения экспорта со стороны Ереванского коньячного завода, который принадлежит французской компании Pernod Ricard. Эта организация 12 мая объявила, что больше с конца апреля не поставляет алкогольные напитки в Россию.

30 сентября депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявил, что армянские власти обсуждают вопрос отключения российских телеканалов на территории республики.