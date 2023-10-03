Москва, 4 октября, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России собирается добавить сведения о геолокации пользователя и информацию о средствах платежа в перечень данных, которые должны храниться интернет-компаниями и предоставляться правоохранительным органам по требованию. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Обязательство коснётся сайтов и сервисов, находящихся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). В ФСБ пояснили, что отсутствие этого требования в законодательстве «формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности и негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ».

Проект постановления разработан по поручению российского правительства.

С 1 июля 2018 года ОРИ должны в течение шести месяцев хранить переписки и другие сообщения пользователей. В реестр таких организаций в настоящее время включены более 200 компаний.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября 2023 года суд в Москве назначил штраф в размере 10 млн рублей владельцу сайта знакомств Tinder за отказ локализовать данные граждан России.