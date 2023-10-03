Белгород, 4 октября, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаки ВСУ в небе над Белгородом и Белгородским районом, написал в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона уточнил, что военным удалось сбить несколько воздушных целей.

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели», — сообщил он.

Гладков также отметил, что, согласно предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях.