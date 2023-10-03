Лондон, 4 октября, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Владимир Зеленский пообещал, что право написать «первую страницу» в новой книге об истории Украины после окончания украинского конфликта будет у Британии, заявил британский министр обороны Грант Шэппс в интервью газете Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам главы ведомства, Зеленский сказал ему об этом в ходе их недавнего разговора.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News объявил, что Британия до конца 2023 года подготовит 30 тысяч украинских военных для отправки их в зону спецоперации. Он уточнил, что Лондон уже обучил примерно 22 тысячи военнослужащих ВСУ.

1 октября британский министр рассказал, что Британия впервые отправит своих солдат на Украину. Он также призвал оборонные фирмы королевства активно открывать заводы на украинской территории, особенно на западе страны.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя планы Лондона разместить свои войска на Украине, назвал Шэппса «маньяком войны». Парламентарий также указал на нарастающую степень безумства британских властей.