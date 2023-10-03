Москва, 4 октября, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Рособрнадзор начнёт собирать необходимые для воинского учёта сведения об учащихся школ и высших учебных заведения. Об этом говорится в постановлении Правительства России «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки».

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«Сбор необходимых для ведения воинского учёта сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения… передачу указанных сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 3 октября.

Отмечается, что изменения коснутся учащихся школ и колледжей, а также учащихся по программам среднего профессионального образования, специалитета, бакалавриата, магистратуры, ординатуры и подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в октябре–декабре этого года. Согласно документу, на службу будут призваны 130 тысяч человек. Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября по всей России.